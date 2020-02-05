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Факти / Спорт

Роналду розповів, скільки ще планує грати

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду у день свого 35-річчя розповів, коли завершить кар’єру футболіста.

Зірка збірної Португалії впевнений, що його в силах виступати до 40 років.

— Багато чого буде залежати від того, як я себе почуваю, і від мотивації, тому що в плані фізики у мене ніколи не буде проблем – я прекрасно стежу за собою і, думаю, зможу грати до 40 років. Найважливіший фактор – психологічний, ось що буде мати значення. У всього є початок і кінець, я не буду грати в футбол все життя, але все ще відчуваю в собі сили, щоб вигравати щось важливе, – сказав португалець.

Криштіану Роналду є п’ятиразовим лауреатом нагороди Золотий м’яч від France Football.

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Наразі його Ювентус йде першим у турнірній таблиці Серії А після 22 турів.

Нагадаємо, Роналду встановив світовий рекорд за кількістю підписників в Instagram.

Джерело: Tuttosport

Фото: Dreamstime

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