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Факти / Спорт

Haas першим у Формулі-1 презентував болід на сезон 2020

Американська команда Формули-1 Haas презентувала болід на сезон-2020 чемпіонату з кільцевих автоперегонів.

Нова ліврея виконана в традиційних кольорах команди – чорному, сірому та червоному.

Команда повернулася до таких кольорів після сезону-2019. Попередня ліврея була чорно-золотого кольору.

Офіційна презентація боліда VF-20 відбудеться в день стартів передсезонних тестів Формули-1, 19 лютого. Машину покажуть на піт-лейні автодрому в Барселоні.

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У сезоні 2020 пілотами Haas будуть Ромен Гожан та Кевін Магнуссен. Новий сезон відкриє Гран-прі Австралії, який пройде з 13 по 15 березня.

Минулий сезон Haas завершив на передостанній, дев’ятій сходинці.

Нагадаємо, чемпіоном Формули-1 у сезоні 2019 став пілот команди Mercedes Луїс Гемілтон.

Джерело: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

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