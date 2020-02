Американська команда Формули-1 Haas презентувала болід на сезон-2020 чемпіонату з кільцевих автоперегонів.

Нова ліврея виконана в традиційних кольорах команди – чорному, сірому та червоному.

Команда повернулася до таких кольорів після сезону-2019. Попередня ліврея була чорно-золотого кольору.

We couldn’t wait any longer…

Presenting our new look for 2020 #VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020