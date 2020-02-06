Реал Мадрид та Реал Сосьєдад зустрічалися в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді та завершилася перемогою гостей з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі на 22-й хвилині відкрив хавбек Сосьєдада Мартін Едегор. По перерві форвард Александр Ісак збільшив перевагу до трьох м’ячів, оформивши дубль.

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На 59-й хвилині Марсело відіграв один гол, але на 69-й хвилині Мікель Маріно забив четвертий м’яч у ворота господарів поля.

Родріго зумів відіграти ще один м’яч на 81-й хвилині, забивши в порожні ворота. У доданий час ще один гол за вершкових забив Начо, але це не допомогло підопічним Зінедіна Зідана вийти до півфіналу турніру.

На шостій доданій хвилині захисник Сосьєдаду Андоні Горосабель отримав другу жовту за затримку часу і був вилучений з поля.

Таким чином Реал Сосьедад вийшов у півфінал Кубка Іспанії.

Нагадаємо, Реал Мадрид вперше за 100 днів очолив турнірну таблицю Ла Ліги.