PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Сім м’ячів на двох: Реал Мадрид вилетів від Сосьєдада у Кубку Іспанії

Реал Мадрид та Реал Сосьєдад зустрічалися в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді та завершилася перемогою гостей з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі на 22-й хвилині відкрив хавбек Сосьєдада Мартін Едегор. По перерві форвард Александр Ісак збільшив перевагу до трьох м’ячів, оформивши дубль.

Читайте: Реал обіграв Атлетіко в мадридському дербі

На 59-й хвилині Марсело відіграв один гол, але на 69-й хвилині Мікель Маріно забив четвертий м’яч у ворота господарів поля.

Родріго зумів відіграти ще один м’яч на 81-й хвилині, забивши в порожні ворота. У доданий час ще один гол за вершкових забив Начо, але це не допомогло підопічним Зінедіна Зідана вийти до півфіналу турніру.

На шостій доданій хвилині захисник Сосьєдаду Андоні Горосабель отримав другу жовту за затримку часу і був вилучений з поля.

Таким чином Реал Сосьедад вийшов у півфінал Кубка Іспанії.

Нагадаємо, Реал Мадрид вперше за 100 днів очолив турнірну таблицю Ла Ліги.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка