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Факти / Спорт

Білодід завоювала золото на Grand Slam у Парижі

Дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала золото на Grand Slam в Парижі і перемога стала другою в турнірі серії.

У фіналі спортсменка перемогла дзюдоїстку з Японії Вакану Кога у ваговій категорії до 48 кг.

 

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Публикация от International Judo Federation (@judogallery)

Читайте: Світоліній та Білодід дали звання заслужених майстрів спорту

Нагадаємо, у вересні 2018 року Білодід здобула перемогу на дорослому чемпіонаті з дзюдо.

У серпні 2019 року Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, який пройшов на арені Ніппон Будокан в Токіо. Спортсменка перемогла у ваговій категорії до 48 кг.

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