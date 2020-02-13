Донька Двейна Джонсона стане першим рестлером в історії у четвертому поколінні

Сімона Джонсон, донька актора та колишнього рестлера Двейна Джонсона, вирішила розпочати кар’єру в рестлінгу.

Наразі дівчина активно готується у тренувальному центрі промоушену WWE.

— Маленькій дівчинці, яка закохалася в реслінг і сказала: Одного разу це стане моїм життям – це для тебе. Я покірна, вдячна і готова працювати. Давай зробимо це, – написала Сімона на своїй сторінці в Instagram.