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Факти / Спорт

Донька Двейна Джонсона стане першим рестлером в історії у четвертому поколінні

Сімона Джонсон, донька актора та колишнього рестлера Двейна Джонсона, вирішила розпочати кар’єру в рестлінгу.

Наразі дівчина активно готується у тренувальному центрі промоушену WWE.

— Маленькій дівчинці, яка закохалася в реслінг і сказала: Одного разу це стане моїм життям – це для тебе. Я покірна, вдячна і готова працювати. Давай зробимо це, – написала Сімона на своїй сторінці в Instagram.

 

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To the little girl who fell in love with wrestling & said “this will be my life one day”, this is for you. I’m humbled, grateful & ready to work. Let’s do this. @wwe @wwenxt

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Сімона стане першим рестлером в історії спорту у четвертому поколінні. Окрім батька, легендами рестлінгу були її дід Роккі Джонсон, який нещодавно помер та прадід Пітер Великий вождь Майвія. Їхні портрети прикрашають залу слави WWE.

Фото: simonegjohnson

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