Донька Двейна Джонсона стане першим рестлером в історії у четвертому поколінні

Сімона Джонсон, донька актора та колишнього рестлера Двейна Джонсона, вирішила розпочати кар’єру в рестлінгу.
Наразі дівчина активно готується у тренувальному центрі промоушену WWE.
— Маленькій дівчинці, яка закохалася в реслінг і сказала: Одного разу це стане моїм життям – це для тебе. Я покірна, вдячна і готова працювати. Давай зробимо це, – написала Сімона на своїй сторінці в Instagram.
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Сімона стане першим рестлером в історії спорту у четвертому поколінні. Окрім батька, легендами рестлінгу були її дід Роккі Джонсон, який нещодавно помер та прадід Пітер Великий вождь Майвія. Їхні портрети прикрашають залу слави WWE.
Фото: simonegjohnson
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