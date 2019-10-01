Легендарний рестлер Двейн Скеля Джонсон оголосив про повернення в WWE.

Актор та легендарний рестлер Двейн Скеля Джонсон оголосив про повернення у WWE. Це станеться у прямому ефірі програми SmackDown на американському ТБ.

Джонсон оголосив про свій камбек у Twitter, опублікувавши пост з максимально пафосним відео.

— Нарешті! Я повертаюся додому, до свого WWE. Всесвіт. В цю ніч п’ятниці я повернуся заради нашого дебюту на SmackDown, – написав Джонсон.

FINALLY…I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show #IfYaSmell #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH — Dwayne Johnson (@TheRock) September 30, 2019

Востаннє Двейн виходив на бій у 2016 році. Тоді він встановив рекорд Рестлманії, здолавши суперника лише за 6 секунд.

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З тих пір Джонсон зосередився на зйомках у кіно, а в серпні 2019 року оголосив про завершення кар’єри рестлера.

До речі, Жозе Моурінью поки не поспішає повертатися до тренерської діяльності і знявся у дотепній рекламі.