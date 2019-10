Актор та легендарний рестлер Двейн Скеля Джонсон оголосив про повернення у WWE. Це станеться у прямому ефірі програми SmackDown на американському ТБ.

Джонсон оголосив про свій камбек у Twitter, опублікувавши пост з максимально пафосним відео.

FINALLY…I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show #IfYaSmell #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 30, 2019