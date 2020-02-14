ПСЖ готовий платити Мбаппе €50 млн на рік

Чинний чемпіон Франції ПСЖ готовий запропонувати своєму зірковому форварду Кіліану Мбаппе новий контракт.

Наразі футболістом активно продовжує цікавитися мадридський Реал. Вершкові надіються, що француз захоче покинути стан парижан і не буде продовжувати контракт з ПСЖ, який розрахований до літа 2022 року.

Таким чином, влітку 2021 року Мбаппе можна буде купити за €100 млн.

Щоб не втратити 21-річного гравця ПСЖ готовий запропонувати футболісту новий контракт із зарплатою €50 млн на рік. Наразі річний заробіток Кіліана у клубі складає €15 млн.

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У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв 28 матчів у складі парижан, у яких забив 24 м’ячі і віддав 15 результативних передач.

У чемпіонаті Франції ПСЖ йде на першій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 61 пункт.

Нагадаємо, Мбаппе очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу.