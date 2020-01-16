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Факти / Спорт

Мбаппе і Неймар допомогли ПСЖ розгромити Монако

Монако – ПСЖ 1:4.

Голи: Бакайоко, 87 – Мбаппе, 24, 90+1, Неймар, 45+1 (з пенальті), Сарабія, 72.

Монако і ПСЖ зустрічалися в рамках перенесеного 15-го туру чемпіонату Франції. Як і в нещодавньому матчі між цим командами в 20-му турі, клуб із Парижа відвантажив багато голів супернику з Монако, але цього разу зміг перемогти. Нагадаємо, минулий матч між ними закінчився нічиєю 3:3.

Цього разу Мбаппе і Неймар почали переможний справу в першому таймі, а в другому таймі рахунок вже був розгромним завдяки зусиллям Сарабії.

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Під кінець матчу Бакайоко забив гол престижу, але і він виявився не останнім. Мбаппе завдяки ассісту Неймара зміг зробити дубль.

Нагадаємо, директор ПСЖ запропонував Кіліану Мбаппе новий п’ятирічний контракт.

Фото: Getty Images

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