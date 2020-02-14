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Факти / Спорт

У Росії хочуть всіх боксерів перевіряти на наркотики

Після того, як у дворазового чемпіона Росії з боксу Георгія Кушиташвілі в аналізах виявили сліди кокаїну організація Твереза Росія вимагає від Федерації боксу РФ провести позапланову перевірку всіх членів національної збірної. Самого Кушиташвілі відсторонити від боксу назавжди.

— Сьогодні, коли ми побачили, що наркотики йому ніхто не підкидав, що вони у нього в крові, – це дуже ганебне явище для російського боксу. Ми вимагаємо, щоб його виключили з олімпійської збірної, а також щоб до нього були застосовані найжорсткіші санкції і довічна дискваліфікація з боксу, – заявив очільник Тверезої Росії Султан Хамзаєв.

За словами Хамзаєва, щоб подібне не повторитися слід перевіряти всіх боксерів на наркотики.

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Кушиташвілі затримали 3 лютого у Москві за підозрою у зберіганні наркотиків. Під час затримання боксер вдарив одного з солдатів Росгвардії, а пізніше під час обшуку у нього виявили кокаїн. Суд відправив Кушиташвілі під арешт.

Адвокат боксера вважає, що кокаїн могли підсипати спортсмену у напій.

Нагадаємо, WADA позбавило Росію можливості брати участь у міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки.

Джерело: 360

Фото: Pexels

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