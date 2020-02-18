У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Боруссія Дортмунд зіграє з ПСЖ. Матч пройде 18 лютого у Боруссії на стадіоні Сігнал Ідуна Парк.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для Боруссія та ПСЖ це буде третя зустріч команд у єврокубках. У 2010 році команди зустрічалися на стадії групового етапу Ліги Європи. Тоді команди у двох матчах зіграли внічию (1:1 та 0:0).

Матч-відповідь команд відбудеться 11 березня у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс.

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