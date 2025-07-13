Вибух у Сумах: в області фіксували розвідувальний дрон

Вибух у Сумах пролунав після того, як над областю Повітряні сили зафіксували розвідувальний дрон.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибух у Сумах сьогодні, 13 липня: що відомо

Так, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що о 13:57 на сході Сумщини зафіксували ворожий розвідувальний дрон.

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– Ворожий розвідувальний БпЛА на сході Сумщини! Залучено засоби для збиття, – зауважили в Повітряних силах.

За 10 хвилин додалася загроза застосування російськими окупантами ударних БпЛА.

Також сьогодні росіяни атакували цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади. За попередніми даними, окупанти гатили з РСЗВ.

Внаслідок обстрілу поранення зазнав 50-річний місцевий житель. Також обстрілом побило будинки.

Обстріли Сум та Сумської області

11 липня на світанку росіяни вдарили по Сумах шістьма ударними дронами. Внаслідок вибухів у Сумах є пошкодження нежитлових приміщень.

12 липня загарбники завдали авіаудару по передмістю Сум. Під ударом опинилося село у Великочернеччинському старостинському окрузі. Окупанти запустили керовані авіабомби. На жаль, внаслідок ворожого удару загинули двоє місцевих жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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