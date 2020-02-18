Щось не так в Росії! Голкіпер Спартака Ребров закликав до змін у владі

Воротар футбольного клубу Спартак Москва Артем Ребров після поїздки до США поділився думкою, що люди в Росії останнім часом стали агресивніші, а також про політичну систему у Росії.

Ребров розповів, що росіяни не звертають увагу на позитивні моменти, а шукають лише негатив та те, що їм не подобаються.

— Мені здається, треба брати до уваги не лише спорт, а всю країну в цілому. Якщо людина буде більше задоволена життям, то і на стадіон вона приходитиме з більш позитивними емоціями. У нас це швидко не відбудеться. Має пройти час, потрібні зміни в країні, а їх немає. Я не політик, я в цьому не розбираюся, просто суджу по людям, які мене оточують. Люди стають зліші, агресивніше – це видно. У мене йде розуміння – щось не так в країні, – сказав Ребров.

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На запитання про те, що росіяни 20 років живуть за однією системою та з однією правлячою партією, спортсмен порівняв їх з американцями.

— Американці не лише самі вибирають президента, але відчувають відповідальність за те, якого мера обрали, якого губернатора. Якщо у нас буде до цього доступ, можливо, тоді люди самі будуть розуміти: Ми самі вибрали, ми самі це зробили. Можливо, слід піти людям назустріч і дати їм можливість самим змінити цю країну? Потрібно, щоб ми не просто ходили галочки ставили, а обирали людину і розуміли, що він буде робити. І він робив би те, що ми хочемо. Людина повинна вірити, що здатна щось змінити, – зазначив спортсмен.

View this post on Instagram A post shared by Artem Rebrov (@rebrov32) on Dec 20, 2019 at 5:45pm PST

Також Ребров додав, що він не боїться за свої слова, якщо Росія стверджує, що вона вільна країна. Однак заявив, що у росіян немає такої свободи, як у американців:

— Свобода полягає в тому, що тебе ніхто не чіпає, тобі дають можливість працювати, заробляти, дотримуючись тих законів, які давно прописані в конституції і кодексах. Але якщо ти їх порушиш, то отримаєш покарання, без варіантів. При цьому тебе не вчать, як правильно жити поза рамками цих законів.

Артем Ребров є голкіпером московського Спартака з 2011 року. За збірну Росії дебютував у 2015 році у матчі проти збірної Хорватії.

Нагадаємо, WADA позбавило можливості російських спортсменів брати участь в міжнародних змаганнях на найближчі чотири роки.

Фото: Artem Rebrov