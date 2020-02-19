Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід викликала фурор у своїх підписників після того, як поділилася своїми знімками з відпочинку.
На фото 19-річна спортсменка у білому топі і коротких шортах.
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Під постом Білодід написала: Сонячна терапія.
Білодід похизувалася фігурою у коротких шортах на відпочинку / 3 фотографии
На момент публікації новини фото вже має майже 38 тис. вподобань та майже 200 захопливих коментарів.
Нагадаємо, на початку лютого Дар’я Білодід завоювала золото на Grand Slam у Парижі. У фіналі вона здолала дзюдоїстку з Японії Вакану Тога.
Фото: DARIA BILODID
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