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Факти / Спорт

Білодід похизувалася фігурою у коротких шортах на відпочинку

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід викликала фурор у своїх підписників після того, як поділилася своїми знімками з відпочинку.

На фото 19-річна спортсменка у білому топі і коротких шортах.

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Під постом Білодід написала: Сонячна терапія.

  • Дарья Белодед
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Білодід похизувалася фігурою у коротких шортах на відпочинку / 3 фотографии

На момент публікації новини фото вже має майже 38 тис. вподобань та майже 200 захопливих коментарів.

Нагадаємо, на початку лютого Дар’я Білодід завоювала золото на Grand Slam у Парижі. У фіналі вона здолала дзюдоїстку з Японії Вакану Тога.

Фото: DARIA BILODID

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