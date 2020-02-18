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Факти / Спорт

Шахтар — Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Шахтар Донецьк у четвер, 20 лютого, проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи-2019/20, в якому гірники на стадіоні ОСК Металіст у Харкові зіграють проти чинного чемпіона Португалії Бенфіки. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.46. Успіх португальського клубу оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

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Востаннє команди зустрічалися між собою в рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2007/2008. У першому матчі в Португалії гірники святкували мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а ось вдома поступилися орлам — 1:2.

Таким чином це буде третя очна зустріч команд в історії.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами та календарем Ліги Європи-2020/21.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK, SL Benfica

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