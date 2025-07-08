Поліція затримала двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки в столичному Печерську.

Демонстрація прапора зі свастикою в Києві: затримано двох іноземців

Фото чоловіка, який у футболці з нацистською символікою демонстрував прапор зі свастикою , правоохоронці виявили напередодні під час моніторингу мережі Інтернет.

Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 27-річний іноземець.

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Як з’ясувалося надалі, чоловік перебував на вулиці разом зі своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни.

До слова, останній теж був одягнений у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму.

Слідчі затримали обох фігурантів. Під час обшуку за місцем їх проживання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази – одяг, прапор і нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України – виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

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