Мексиканський клуб Тігрес вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ завдяки голу голкіпера Науеля Гусмана на останній хвилині матчу з сальвадорським Альянсом.

У першій грі на виїзді мексиканці поступилися з рахунком 1:2, а у матчі-відповіді швидко повели у рахунку, забивши три м’ячі, але до кінця основного часу Альянс двічі зумів вразити сітку воріт Тігреса і рахунок став 3:2.

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Для продовження свого шляху на турнірі Тігресу необхідно було забити ще один гол, оскільки Альянс мав перевагу завдяки більшої кількості забитих виїзних голів.

Gritenlo con nosotros!🗣 Disfruta el gol del @PatonGuzman de nuevo. pic.twitter.com/Po6eO2wIBT — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 27, 2020

На останній хвилині компенсованого часу мексиканці отримали право на стандарт. Воротар команди Науель Гусман пішов у штрафну суперника і головою відправив м’яча у сітку свого візаві. Це дозволило Тігресу вийти до чвертьфіналу.

Окрім Тігреса до чвертьфіналу ЛЧ КОНКАКАФ вже вийшли наступні команди: Америка (Мексика), Монреаль (Канада), Крус Асуль (Мексика), Нью-Йорк Сіті (США) та Атланта (США). Ще два учасника визначаться 28 лютого.

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