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Факти / Спорт

Гол воротаря на останній хвилині врятував команду від вильоту з турніру

Мексиканський клуб Тігрес вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ завдяки голу голкіпера Науеля Гусмана на останній хвилині матчу з сальвадорським Альянсом.

У першій грі на виїзді мексиканці поступилися з рахунком 1:2, а у матчі-відповіді швидко повели у рахунку, забивши три м’ячі, але до кінця основного часу Альянс двічі зумів вразити сітку воріт Тігреса і рахунок став 3:2.

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Для продовження свого шляху на турнірі Тігресу необхідно було забити ще один гол, оскільки Альянс мав перевагу завдяки більшої кількості забитих виїзних голів.

На останній хвилині компенсованого часу мексиканці отримали право на стандарт. Воротар команди Науель Гусман пішов у штрафну суперника і головою відправив м’яча у сітку свого візаві. Це дозволило Тігресу вийти до чвертьфіналу.

Окрім Тігреса до чвертьфіналу ЛЧ КОНКАКАФ вже вийшли наступні команди: Америка (Мексика), Монреаль (Канада), Крус Асуль (Мексика), Нью-Йорк Сіті (США) та Атланта (США). Ще два учасника визначаться 28 лютого.

Раніше Факти ICTV розповідали, що в Аргентині футболіст одночасно їв банан та грав, а потім забив гол.

Фото: Getty Images

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