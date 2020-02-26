Челсі зазнав найбільшої домашньої поразки у єврокубках

Лондонський Челсі поступився мюнхенській Баварії на Стемфорд Брідж з рахунком 0:3 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ця поразка для лондонського клубу стала найбільшою у рідних стінах у єврокубках за всю історію.

Щодо Баварії, то вона раніше здобула більш розгромні перемоги над командами з Лондона. У березні 2017 року мюнхенці з рахунком 5:1 розгромили Арсенал, а в жовтні 2019 року завдали поразки Тоттенгем Готспур – 7:2.

Дивіться: Баварія розгромила Челсі у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів

Також аристократи вперше за 34 роки програли вісім матчів у всіх турнірах на Стемфорд Брідж в одному сезоні. Востаннє таке сталося в сезоні-1985/86.

Матч-відповідь між Баварією та Челсі відбудеться 18 березня в Мюнхені на стадіоні Альянц.

В іншому матчі 1/8 фіналу ЛЧ, який відбувся у Неаполі, Наполі ледь не створив сенсацію у матчі з Барселоною.