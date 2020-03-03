Форвард німецького РБ Лейпциг Тімо Вернер відписався від Twitter-аккаунта свого клубу після жартівливого поста прес-служби клубу про сенсаційну поразку англійського Ліверпуля від Вотфорда в матчі 28-го туру англійської Прем’єр-ліги.

До цієї поразки мерсисайдці вели непереможну серію, яка налічувала 44 матчі.

Варто відзначити, що Вернер є однією з головних пріоритетних цілей Ліверпуля в найближче трансферне вікно.

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В турнірній таблиці АПЛ Ліверпуль (79) посідає беззаперечне перше місце і вже пробився до наступного розіграшу Ліги чемпіонів. У найближчого переслідувача Манчестер Сіті в активі 57 очок.

РБ Лейпциг (49) у німецькій Бундеслізі йде на другій сходинці, відстаючи від мюнхенської Баварії на три пункти.

Нагадаємо, футболісти РБ Лейпциг зіграли проти Тоттенгема у різних футболках у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.