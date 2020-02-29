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Факти / Спорт

Вотфорд розгромив Ліверпуль в матчі АПЛ

Гра Вотфорд – Ліверпуль закінчилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Матч проходив на стадіоні Вікарідж Роуд.

Перший гол забив Ісмаїла Сарр на 54 хвилині. Потім він повторив свою майстерність, забивши ще один гол вже на 60 хвилині.

Гравець Вотфорд пройшов оборону і перекинув м’яч з близької дистанції через воротаря.

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Третій гол приймаюча сторона забила на 72 хвилині.

Трой Діні чудово пробив з краю штрафного, не даючи воротареві жодного шансу, щоб зробити сейв.

Нагадаємо, на Енфілді Ліверпуль здобув важку перемогу над Вест Гемом, поступаючись до 68-ї хвилини у рахунку.

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