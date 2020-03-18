Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

Які зміни чекають на українців – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Правила карантину в Україні

На підприємствах працівників переводять на віддалену роботу, також можна буде піти у неоплачувану відпустку.

За несвоєчасну оплату комунальних послуг не можна буде нараховувати штрафи, відключати ці послуги, виселяти з житла.

Медпрацівники, які залучені до боротьби з вірусом, отримуватимуть доплати. Також додаткові виплати передбачені для працівників, які забезпечують життєдіяльність населення.

Виплати субсидій продовжуються, а коло тих, хто їх отримує – розширюється.

Призупиняються виплати за іпотекою.

Карантин в Україні визнали форс-мажором. Це стане у пригоді тим, хто виплачує кредити, а також представникам бізнесу. Адже у договорах прописується, що сторона не несе відповідальності за його невиконання, якщо причиною став форс-мажор.

Не каратимуть іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати чи продовжити термін перебування в Україні.

Кабмін буде контролювати ціни на ліки, товари медичного призначення та соціально значущі.

Розмитнення необхідних ліків та медичного обладнання буде пільговим.

Робота транспорту під час карантину в Україні

У Дніпрі, Києві та Харкові 17 березня закрили метрополітени до 3 квітня.

На всій території України забороняється перевезення понад 10 пасажирів одночасно в міському громадському транспорті. Кількість людей у транспорті буде контролювати Нацполіція та Держсанепідслужба.

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Також в Україні з 18 березня до 3 квітня заборонене перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

Крім того, заборонено здійснювати в Україні перевезення пасажирів залізницею.

Який бізнес працює під час карантину

Згідно з правилами карантину в Україні, можуть працювати лише аптеки, магазини та АЗС.

Навчальні закладки, ТРЦ, кафе, бари, ресторани, салони краси, ринки, культурні та розважальні заклади закриті. За порушення закону винних чекає покарання.

Які покарання за порушення правил карантину

Для людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, передбачена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину). Штраф від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), а для посадових осіб – від 2 тис. до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (від 34 тис. грн до 170 тис. грн).

Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, караються штрафом від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 51 тис. грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Якщо такі дії спричинять загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то винному загрожує від 5 до 8 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.