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Факти / Спорт

Фінальні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи перенесли

Фінальні матчі футбольної Ліги чемпіонів, Ліги Європи та жіночої Ліги чемпіонів відкладено на невизначений строк через пандемію коронавірусу у світі.

– В результаті кризи, викликаної вірусом Covid-19 в Європі, УЄФА сьогодні офіційно ухвалила рішення відкласти наступні матчі,  заплановані на травень 2020 року, – зазначили в прес-службі УЄФА.

Читайте: Які спортивні турніри скасували через коронавірус (СПИСОК)

Інформація про нові строки проведення єврокубкових фіналів з’явиться пізніше.

Фінал Ліги чемпіонів мав би пройти 30 травня у Стамбулі, Ліги Європи – 27 травня в польському Гданську, жіночої Ліги чемпіонів – 24 травня у Відні.

Раніше Факти ICTV писали, що Міжнародна федерація хокею оголосила про скасування чемпіонату світу-2020 у Швейцарії через коронавірус.

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