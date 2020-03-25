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Факти / Спорт

Це Божа кара за Росію! Російська гімнастка Хоркіна про перенесення ОІ-2020

Дворазова олімпійська чемпіонка та депутат російської Думи Світлана Хоркіна зробила скандальну заяву щодо перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо на 2021 рік.

Хоркіна заявила, що буцімто хтось образив Росію і перенесення змагань це Божа кара для усіх.

— На мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію та наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз по всьому світу  розноситься така серйозна і смертельна гидота, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. На мій погляд, це якась Боже кара.

А Росія як і раніше готова всім допомагати, тому що розуміємо, що немає нічого сильнішого, ніж всім разом боротися за все хороше: дружбу, дітей, хорошу економіку, – сказала Хоркіна.

Росія через великий допінг-скандал ризикувала брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором.

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Олімпійські ігри у Токіо мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. 24 березня Японія та МОК ухвалили рішення перенести Ігри на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Джерело: Спорт-Експрес

Фото: Dreamstime

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