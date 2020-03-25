Це Божа кара за Росію! Російська гімнастка Хоркіна про перенесення ОІ-2020

Дворазова олімпійська чемпіонка та депутат російської Думи Світлана Хоркіна зробила скандальну заяву щодо перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо на 2021 рік.

Хоркіна заявила, що буцімто хтось образив Росію і перенесення змагань це Божа кара для усіх.

— На мій погляд, це все сталося, тому що не можна було ображати Росію та наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю зберігає Бог. Зараз по всьому світу розноситься така серйозна і смертельна гидота, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. На мій погляд, це якась Боже кара.

А Росія як і раніше готова всім допомагати, тому що розуміємо, що немає нічого сильнішого, ніж всім разом боротися за все хороше: дружбу, дітей, хорошу економіку, – сказала Хоркіна.