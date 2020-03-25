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Факти / Спорт

Я вважаю, що це правильне рішення: Бондаренко про перенесення Олімпіади-2020

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко поділився своєю думкою про перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік та розповів, що завершує свій тренувальний збір у ПАР.

— Я з моїм тренером знаходимося в ПАР, де готувалися до Олімпійських ігор у Токіо, але сьогодні ми отримали звістку про перенесення Ігор на 2021 рік. Я вважаю, що це дуже правильне та доцільне рішення. Багато спортсменів зараз взагалі не мали можливості тренуватися і вони не будуть ризикувати своїм здоров’ям.

Ми щасливі повернутися додому, бо все, що нас тримало – це мотивація та підготовка до ОІ-2020. Ми вже маємо квитки до Києва через Ефіопію та Туреччину. Післязавтра в ПАР впроваджують карантин і тут не буде взагалі жодної можливості тренуватися, – розповів Бондаренко.

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Нагадаємо, Японія та МОК ухвалили спільне рішення перенести Олімпійські ігри-2020 у Токіо на наступний рік.

Фото: Getty Images

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