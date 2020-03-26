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Факти / Спорт

У Ман Сіті здивовані проханням Ліверпуля виключити команду з єврокубків

Керівництво Манчестер Сіті здивувалося, що Ліверпуль приєднався до інших клубів у проханні до Спортивного арбітражного суду (CAS) відсторонити клуб з єврокубків.

Раніше вісім клубів з топ-10 чемпіонату Англії (кроме самого Сіті та Шеффілд Юнайтед) закликали CAS відхилити апеляцію містян на вирішенні УЕФА.

Читайте: Клуби АПЛ попросили CAS негайно виключити Сіті з Ліги чемпіонів

Ліверпуль також був одним з клубів, який окрім спільного листа надіслав до CAS ще й особисте прохання про відсторонення своїх конкурентів.

Містяни отримали дворічну дискваліфікацію на участь у єврокубках під егідою УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей. У відповідь Манчестер Сіті подав апеляцію на рішення організації.

Джерело: Daily Express

Фото: Getty Images

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