У Ман Сіті здивовані проханням Ліверпуля виключити команду з єврокубків

Керівництво Манчестер Сіті здивувалося, що Ліверпуль приєднався до інших клубів у проханні до Спортивного арбітражного суду (CAS) відсторонити клуб з єврокубків.
Раніше вісім клубів з топ-10 чемпіонату Англії (кроме самого Сіті та Шеффілд Юнайтед) закликали CAS відхилити апеляцію містян на вирішенні УЕФА.
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Ліверпуль також був одним з клубів, який окрім спільного листа надіслав до CAS ще й особисте прохання про відсторонення своїх конкурентів.
Містяни отримали дворічну дискваліфікацію на участь у єврокубках під егідою УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей. У відповідь Манчестер Сіті подав апеляцію на рішення організації.
Джерело: Daily Express
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