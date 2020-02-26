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Факти / Спорт

Манчестер Сіті подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА про дискваліфікацію

Спортивний арбітражний суд у Лозанні зареєстрував апеляцію англійського футбольного клубу Манчестер Сіті щодо рішення УЄФА про відсторонення містян на два роки від єврокубків.

Найближчим часом буде сформована робоча група у справі Сіті. Рішення ухвалять після проведення всіх слухань. Терміни апеляційних слухань не уточнюються.

Манчестер Сіті подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА про дискваліфікацію

При звичному розгляді апеляції рішення CAS буде відоме лише на початку 2021 року. На час розгляду апеляції бан на участь клубу у єврокубках може бути призупинений. Тоді містяни зможуть виступити у Лізі чемпіонів у сезоні 2020/21.

Читайте: У Манчестер Сіті залишаються 2 реальні шанси зіграти в ЛЧ-2020/21, попри бан

Інтереси Манчестер Сіті в CAS представлятиме королівський адвокат Девід Пенніку. Він відомий тим, що двічі відкладав вихід Великої Британії з ЄС, беручи участь у процесі проти уряду країни.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що УЄФА відсторонив Ман Сіті від єврокубків терміном на два роки за порушення правил фінансового фейр-плей.

Джерело: CAS

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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