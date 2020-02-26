Манчестер Сіті подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА про дискваліфікацію

Спортивний арбітражний суд у Лозанні зареєстрував апеляцію англійського футбольного клубу Манчестер Сіті щодо рішення УЄФА про відсторонення містян на два роки від єврокубків.

Найближчим часом буде сформована робоча група у справі Сіті. Рішення ухвалять після проведення всіх слухань. Терміни апеляційних слухань не уточнюються.

При звичному розгляді апеляції рішення CAS буде відоме лише на початку 2021 року. На час розгляду апеляції бан на участь клубу у єврокубках може бути призупинений. Тоді містяни зможуть виступити у Лізі чемпіонів у сезоні 2020/21.

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Інтереси Манчестер Сіті в CAS представлятиме королівський адвокат Девід Пенніку. Він відомий тим, що двічі відкладав вихід Великої Британії з ЄС, беручи участь у процесі проти уряду країни.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що УЄФА відсторонив Ман Сіті від єврокубків терміном на два роки за порушення правил фінансового фейр-плей.

Джерело: CAS