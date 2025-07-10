Діти все частіше обмежують час у соцмережах заради здоров’я психіки – вчені

Команда вчених з Центру цифрового майбутнього для дітей Лондонської школи економіки в ході дослідження з’ясувала, що діти все частіше самі роблять перерви у використанні смартфонів, щоб краще контролювати своє психічне здоров’я, особисту безпеку і концентрацію уваги.

За словами експертів, вони реагують на зростаючу стурбованість тим, що надмірне проведення часу в інтернеті може бути шкідливим.

Що показало дослідження

За даними дослідницької компанії GWI, кількість дітей у віці 12-15 років, які роблять перерви у використанні смартфонів, комп’ютерів і iPad, з 2022 року зросла на 18-40%. Ці дані отримані на основі опитування 20 000 молодих людей та їхніх батьків у 18 країнах.

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В ході дослідження встановлено, що діти та молоді люди намагаються різними способами контролювати вплив онлайн-життя на своє благополуччя, в тому числі роблять перерву у використанні соціальних мереж, відволікаються від негативу в мережі, шукають більше позитивного досвіду в інтернеті, а в деяких випадках і зовсім відмовляються від соціальних мереж.

– Діти отримали повідомлення – від своїх батьків, засобів масової інформації, з власного досвіду – що надмірне використання соціальних мереж не завжди йде їм на користь, – відзначають вчені.

Співзасновниця Smartphone Free Childhood Дейзі Грінвелл сказала, що багато підлітків починають усвідомлювати, що багато онлайн-платформ не є нейтральними, що вони створені для маніпулювання увагою.

– Вони розуміють, що їхній час, концентрація уваги і самооцінка монетизуються деякими з найбільших світових компаній. Перерва стала актом бунту, – пояснила експерт.

Це відображено в дослідженні Ofcom. У звіті за 2024 рік йдеться, що третина (33%) підлітків у віці від 8 до 17 років, які перебувають в мережі, вважають, що проводять занадто багато часу за екраном.

В іншому звіті йдеться, що 47% підлітків у віці від 16 до 24 років, які користуються соціальними мережами, відключають повідомлення і використовують режим “не турбувати”, що більше, ніж 40% у 2023 році, і в порівнянні з 28% користувачів старшого віку.

Згідно з прогнозами:

34% молодих людей з більшою ймовірністю навмисно відмовляться від соціальних мереж (у порівнянні з 23%, які заявили, що не будуть цього робити);

29% видалять додатки, тому що проводять в них занадто багато часу (у порівнянні з 19%, які не будуть цього робити);

24% видалять додатки з міркувань збереження свого психічного здоров’я (порівняно з 13%, які не будуть цього робити).

Дослідження GWI також показало, що залежність від соціальних мереж увійшла до трійки головних страхів батьків за своїх дітей (до списку, до якого також увійшли зміна клімату, війна і вартість житла), а 8% заявили, що стали суворіше ставитися до обмежень екранного часу після перегляду популярного серіалу Netflix Підлітки про небезпеки онлайн-женоненависництва.

Джерело : The Guardian

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