Клуби АПЛ попросили CAS негайно виключити Сіті з Ліги чемпіонів

Клуби з топ-10 турнірної таблиці АПЛ закликали Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилити апеляцію Манчестер Сіті на рішення УЄФА.

Спільний лист до CAS надіслали вісім англійських клубів з топ-10, окрім Шеффілд Юнайтед та самого Сіті.

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Також відомо, що окремі листи надіслали Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі та Арсенал.

Містяни отримали дворічну дискваліфікацію на участь у єврокубках під егідою УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей. У відповідь Манчестер Сіті подав апеляцію на рішення організації.

Через ситуацію з коронавірусом розгляд цієї справи затягується, але конкуренти Сіті в боротьбі за потрапляння в Лігу чемпіонів та Лігу Європи закликали CAS відмовити клубу.