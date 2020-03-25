Клуби АПЛ попросили CAS негайно виключити Сіті з Ліги чемпіонів

Клуби з топ-10 турнірної таблиці АПЛ закликали Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилити апеляцію Манчестер Сіті на рішення УЄФА.
Спільний лист до CAS надіслали вісім англійських клубів з топ-10, окрім Шеффілд Юнайтед та самого Сіті.
Читайте: У Манчестер Сіті залишаються 2 реальні шанси зіграти в ЛЧ-2020/21, попри бан
Також відомо, що окремі листи надіслали Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі та Арсенал.
Містяни отримали дворічну дискваліфікацію на участь у єврокубках під егідою УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей. У відповідь Манчестер Сіті подав апеляцію на рішення організації.
Через ситуацію з коронавірусом розгляд цієї справи затягується, але конкуренти Сіті в боротьбі за потрапляння в Лігу чемпіонів та Лігу Європи закликали CAS відмовити клубу.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==