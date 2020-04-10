Барселону звинуватили у корупції, але у клубі все заперечують

Каталонська Барселона влипла у корупційний скандал. Після звільнення шести членів ради директорів, колишній віце-президент клубу Емілі Русо розкритикував керівництво блаугранас та розповів, що у клубі існує проблема корупції.

— Я думаю, хтось поклав руку на гроші клубу. За роботу компанії I3 Ventures було заплачено €1 млн, але її ринкова ціна – €100 тис. Хто це зробив? Очевидно, хтось із ради директорів, але я не знаю, хто саме, – заявив Русо.

У відповідь Барселона виступила із офіційною заявою щодо критики Русо. Клуб заперечує будь-які звинувачення у корупції.

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Також у заяві йдеться про те, що звільнення шести членів ради відбулися в результаті корпоративної перебудови, яка була запропонована чинним президентом клубу Хосепом Бартомеу.

— З огляду на серйозні та необґрунтовані звинувачення, висунуті Емілі Русо, колишнім віце-президентом клубу, в інтерв’ю ЗМІ, Барселона категорично заперечує будь-які дії, які можуть бути класифіковані як корупція, тому залишає за собою право реєстрації неправомірних дій, – йдеться у заяві.

Напередодні з’явилася інформація, що шість директорів Барселони, включаючи Русо, пішли у відставку через кризу у клубі та справи з фейковимі акаунтами у соціальних мережах.

Раніше стало відомо, яких фінансових втрат зазнає Барселона через пандемію коронавірусу.

Джерело: Sport.es, Barcelona