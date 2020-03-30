Барселона втратить €100 млн через коронавірус

Каталонська Барселона, у порівнянні з іншими клубами, зазнає незначних фінансових втрат через пандемію коронавірусу.

Для блаугранас втрати можуть скласти 10% від сезонного бюджету (€100 млн). Сума складається з доходів від продажу квитків на матчі, продажу прав на телетрансляції, призових від Ла Ліги та Ліги чемпіонів, доходів від клубного музею, магазинів та футбольних академій у всьому світі.

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Якщо Ла Лігу та ЛЧ не відновлять, то Барса втратить 26,4 млн, а від бродкастерів клуб не дорахується €25 млн.

Нині клуб працює над схемою, яка дозволить тимчасово призупинити дію контрактів футболістів і таким чином відшкодувати втрати.

Раніше керівництво звернулося до команди з проханням погодитися на тимчасове скорочення зарплати до 30%, але частина гравців не готові йти на пониження.

Цікаво, що Барселона за кожний домашній матч отримує €3,3 млн.

Нагадаємо, керівництво стадіону мадридського Реала Сантьяго Бернабеу надасть приміщення для зберігання медикаментів, необхідних для боротьби з пандемією коронавірусу.