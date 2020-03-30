Барселона втратить €100 млн через коронавірус

Каталонська Барселона, у порівнянні з іншими клубами, зазнає незначних фінансових втрат через пандемію коронавірусу.
Для блаугранас втрати можуть скласти 10% від сезонного бюджету (€100 млн). Сума складається з доходів від продажу квитків на матчі, продажу прав на телетрансляції, призових від Ла Ліги та Ліги чемпіонів, доходів від клубного музею, магазинів та футбольних академій у всьому світі.
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Якщо Ла Лігу та ЛЧ не відновлять, то Барса втратить 26,4 млн, а від бродкастерів клуб не дорахується €25 млн.
Нині клуб працює над схемою, яка дозволить тимчасово призупинити дію контрактів футболістів і таким чином відшкодувати втрати.
Раніше керівництво звернулося до команди з проханням погодитися на тимчасове скорочення зарплати до 30%, але частина гравців не готові йти на пониження.
Цікаво, що Барселона за кожний домашній матч отримує €3,3 млн.
Нагадаємо, керівництво стадіону мадридського Реала Сантьяго Бернабеу надасть приміщення для зберігання медикаментів, необхідних для боротьби з пандемією коронавірусу.