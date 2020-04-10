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Факти / Спорт

Чемпіона світу з футболу Хантера шпиталізували із коронавірусом

Колишнього захисника збірної Англії та Лідса Нормана Хантера шпиталізували із симптомами коронавірусу.

Про те, що 76-річний Хантер потрапив до лікарні, повідомив офіційний сайт Лідса.

— Ми можемо підтвердити, що легенда Лідс Юнайтед та збірної Англії Норман Хантер проходить лікування у шпиталі після позитивного тесту на Covid-19.

Наш клуб хоче нагадати громадськості та ЗМІ, що потрібно поважати Нормана та його сім’ю, поважати їх особистий простір, якого вони потребують у цей важкий час. Продовжуй боротися, Норману, ми з тобою, – йдеться у заяві.

У 1966 році Хантер разом зі збірною Англії став переможцем чемпіонату світу з футболу, який проходив на його батьківщині. У фіналі турніру команда трьох левів обіграла збірну Німеччини з рахунком 4:2. Також зі збірною він завоював бронзові медалі чемпіонату Європи 1968 року.

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За Лідс Юнайтед Хантер виступав з 1962 по 1976 рік, з яким двічі ставав чемпіоном Англії, вигравав Кубок та Суперкубок Англії.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не варто поспішати з відновленням футбольних чемпіонатів, поки ситуація в світі не стане цілком безпечною.

Джерело: Leeds United

Фото: Getty Images

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