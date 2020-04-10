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Факти / Спорт

Жоден матч чи турнір не вартий людського життя – Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не варто поспішати з відновленням футбольних чемпіонатів, поки ситуація в світі не стане цілком безпечною.

Інфантіно додав, що наразі відновлення будь-яких турнірів є безвідповідальним.

— Нашим головному пріоритетом, принципом, на якому ґрунтуються наші змагання та якого ми закликаємо дотримуватися – це здоров’я. Жоден матч, турнір або ліга не варті, щоб заради них ризикувати людським життям. Всі повинні це чітко розуміти.

Відновлювати змагання, поки ситуація не на 100% безпечна, буде більш ніж безвідповідально. Краще почекати трохи більше, ніж ризикувати, – сказав Інфантіно.

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Нині майже всі футбольні чемпіонати світу призупинені через пандемію коронавірусу. Серед них представники топ-5 європейських ліг, а також українська Прем’єр-Ліга. Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи також перенесені на невизначений термін.

Раніше ФІФА оголосила про зміни у регламенті світового футболу, які ввели через пандемію коронавірусу.

Джерело: Goal.com

Фото: Dreamstime

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