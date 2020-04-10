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Факти / Спорт

Введуть експрес-тести на Covid-19: АПЛ хоче повернутися до тренувань у травні

Керівництво клубів англійської Прем’єр-ліги розробляє варіанти якнайшвидшого повернення до тренувань.

За інформацією Daily Mail, команди планують повернутися на бази до середини травня, а в червні відновити матчі чемпіонату. Клуби розробили ряд заходів, які допоможуть запобігти можливому розповсюдженню Covid-19: на тренувальних базах встановлять експрес-тести на коронавірус, на які футболістів перевірятимуть перед кожним заняттям.

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Клуби вже повідомили гравцям, що найімовірніше вони відновлять тренування в наступному місяці.

Сезон планують дограти за закритими дверима. Також є ймовірність, що вболівальники не повернуться на стадіони до кінця року.

Керівництво АПЛ хоче завершити сезон за будь яку ціну через зобов’язання ліги перед бродкастерами – у разі скасування частини матчів клуби зазнають великих фінансових втрат.

Джерело: Mirror

Фото: Getty Images

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