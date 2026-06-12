Під час нічної атаки на Україну 12 червня російські війська застосували 117 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 червня: що відомо

Упродовж нічної атаки на Україну, що почалася з 18:00 11 червня, російські війська атакували Україну 117 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас та безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів російських Орла, Курська, Міллерова, а також мису Чауда та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 12 червня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 102 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на семи локаціях, ще на восьми локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Зокрема, уночі проти 12 червня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками.

Перші вибухи пролунали близько першої години ночі. За попередніми даними, місто атакували дрони типу Shahed.

Унаслідок удару виникла масштабна пожежа. Через падіння уламків та вибухову хвилю пошкоджено дві автівки та 14 приватних домоволодінь, із яких два будинки зруйновані.

Також відомо про трьох постраждалих — чоловіка 1985 року народження, який дістав осколкові поранення, та двох жінок 1986 і 2008 років народження.

Усіх постраждалих госпіталізували.

Крім того, вночі російські війська також масовано атакували Шосткинську громаду Сумської області ударними безпілотниками.

За попередніми даними, під удар потрапив один із об’єктів цивільної інфраструктури. Значних руйнувань також зазнала триповерхова нежитлова будівля.

Унаслідок атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна постраждала — 33-річна жінка — дістала важкі травми.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на ранок ворожа атака на Україну досі триває — у повітряному просторі країни фіксують російські БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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