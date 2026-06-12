Щонайменше троє людей постраждали під час вибухів у Миколаєві сьогодні, 12 червня, коли армія РФ атакувала обласний центр ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та представники ДСНС України.

Вибухи в Миколаєві 12 червня: що відомо

Перші вибухи в Миколаєві сьогодні, 12 червня, пролунали близько першої ночі.

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За попередньою інформацією, російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Шахед.

Унаслідок атаки на місці виникла масштабна пожежа. Внаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені дві автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких два — зруйновані.

Також відомо, що постраждали троє людей — чоловік 1985 року народження (дістав осколкові поранення) та двоє жінок 1986 та 2008 років народження.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Станом на ранок 12 червня в Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ сповістили про БпЛА на півдні Миколаївщини, що рухаються північним курсом.

Пізніше Віталій Кім повідомив про Шахед над містом, після чого місцеві жителі знову почули вибухи в Миколаєві.

Інформація щодо масштабів руйнувань під час вибухів у Миколаєві 12 червня наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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