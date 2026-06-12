Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 300 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 570-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,380 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 12 червня 2026 року

особового складу – близько 1 380 120 (+1 300);

танків – 12 014 (+4);

бойових броньованих машин – 24 728 (+1);

артилерійських систем– 43 865 (+78);

РСЗВ – 1 861 (+2);

засобів ППО – 1 417 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218);

крилатих ракет – 4 733;

кораблів/катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 850 (+352);

спеціальної техніки – 4 280 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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