Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 12 червня: ліквідовано ще 1 300 окупантів, 78 артсистем та 2 218 БпЛА
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 300 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 570-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,380 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 12 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 380 120 (+1 300);
- танків – 12 014 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 728 (+1);
- артилерійських систем– 43 865 (+78);
- РСЗВ – 1 861 (+2);
- засобів ППО – 1 417 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218);
- крилатих ракет – 4 733;
- кораблів/катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 105 850 (+352);
- спеціальної техніки – 4 280 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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