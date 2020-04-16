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Факти / Спорт

Екс-тренер Майка Тайсона розповів, як боксер закрив його у клітці з тигром

Колишній тренер американського боксера Майка Тайсона Джефф Фенек розповів, як спортсмен замкнув його у вольєрі з тигром.

— Коли я вперше прийшов до нього додому, у нього вже був тигр. Майк взяв мене і кинув у клітку, замкнувши мене там. Я мало чого боюся в житті, але мені довелося змінити білизну, коли я виліз звідти.

Одного разу ми разом з сім’ями проводили час у Фініксі, а потім поїхали до Майка додому в Лас-Вегас. Тоді в нього ще з’явилося дитинча пуми. Коли ми відкрили двері, то побачили, як ця пума носиться по будинку і стрибає зі столу на стіл, – пригадав Фенек.

 

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Тайсон придбав трьох бенгальських тигрів, після того як вийшов з в’язниці, і вони проживали разом з ним у його маєтку.

Раніше Факти ICTV розповідали, що бій українського боксера Олександра Усика проти британця Дерека Чісори можуть перенести в Саудівську Аравію.

Джерело: Fox Sports

Фото: Dreamstime

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