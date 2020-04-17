Неймар не повернеться влітку в Барселону через фінансову кризу

Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар не повернеться до каталонської Барселони у літнє трансферне вікно через фінансову кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу.
Фінансові втрати, яких зазнали блаугранас, виключають можливість підписання Неймара. Парижани хочуть виручити за 28-річного бразильця €170 млн.
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Пріоритетом Барселони на трансферному ринку стане аргентинський форвард італійського Інтера Лаутаро Мартінес, за якого просять €111 млн. Однак іспанський клуб хоче знизити ціну і включити у трансфер футболістів для обміну.
Також однією з головних цілей Барселони залишається продовження контракту з Ліонелем Мессі, який закінчується у 2022 році, а також із захисником Нелсоном Семеду, голкіпером Марком-Андре тер Штегеном та форвардом Луїсом Суаресом.
Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік. За цей час бразилець разом з командою став дворазовим чемпіоном Іспанії, триразовим володарем Кубка Іспанії та володарем Суперкубка країни. Також він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
Нагадаємо, колишній віце-президент Барселони Емілі Русо звинуватив клуб у корупції.
Джерело: Catalunya Radio