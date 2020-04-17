Неймар не повернеться влітку в Барселону через фінансову кризу

Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар не повернеться до каталонської Барселони у літнє трансферне вікно через фінансову кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу.

Фінансові втрати, яких зазнали блаугранас, виключають можливість підписання Неймара. Парижани хочуть виручити за 28-річного бразильця €170 млн.

Читайте: 22-річний кавалер матері Неймара раніше крутив романи з чоловіками

Пріоритетом Барселони на трансферному ринку стане аргентинський форвард італійського Інтера Лаутаро Мартінес, за якого просять €111 млн. Однак іспанський клуб хоче знизити ціну і включити у трансфер футболістів для обміну.

Також однією з головних цілей Барселони залишається продовження контракту з Ліонелем Мессі, який закінчується у 2022 році, а також із захисником Нелсоном Семеду, голкіпером Марком-Андре тер Штегеном та форвардом Луїсом Суаресом.

Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік. За цей час бразилець разом з командою став дворазовим чемпіоном Іспанії, триразовим володарем Кубка Іспанії та володарем Суперкубка країни. Також він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, колишній віце-президент Барселони Емілі Русо звинуватив клуб у корупції.

Джерело: Catalunya Radio