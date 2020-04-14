22-річний кавалер матері Неймара раніше крутив романи з чоловіками

Новий кавалер матері футболіста ПСЖ та збірної Бразилії Неймара Надін Гонсалвес 22-річний Тьяго Рамос раніше зустрічався з чоловіками.

Серед колишніх партнерів Рамоса – особистий шеф-кухар футболіста Мауро.

За інформацією британського видання The Sun, 22-річний кіберспортсмен, окрім Мауро, перебував у стосунках щонайменше з трьома чоловіками – бразильським актором та стенд-ап коміком Карліньосом Майа, мільйонером Едуардо Перейрою та PR-консультантом Іріналдо Олівером.

Іріналдо Олівер розповів, що за час стосунків з мільйонером його колишній коханець “жив як принц”, а роман між Тьяго та Едуардо тривав три роки.

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View this post on Instagram A post shared by Tiago Ramos (@tiagoramoss) on Sep 7, 2019 at 2:41pm PDT

Про роман з Тьяго Рамосом 52-річна Гонсалвес сповістила у соцмережі Instagram, прикріпивши фото з коханим.

Фото: Tiago Ramos