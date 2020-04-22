Україна посіла 16-е місце у світі за кількістю футболістів, які грають за кордоном

Кількість футболістів з українським паспортом, які грали за кордоном у 2019 році, налічує 250 осіб, що стало шістнадцятим показником у світі. Дані наведені у звіті Міжнародного центру спортивних досліджень CIES Football Observatory.

Нині найбільше українців виступає в Угорщині – 21 гравець. Чотирнадцять футболістів грають у Польщі, і по дванадцять у Білорусі та Росії. В Іспанії виступають шість українців, а ось в Англії лише два.

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Лідером з експорту гравців стала Бразилія – ​​1600 футболістів. У трійку також увійшли Франція (1027) та Аргентина (972).

Більшість африканських гравців, які виступали за кордоном, мають громадянство Нігерії (399). В Азії за цим показником лідирує Японія (161). Серед країн Південної Америки найбільше гравців грають в іноземних чемпіонатах із США (170).

Раніше стали відомі попередні дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Джерело: CIES Football Observatory