УЄФА розглядає варіант, за якого путівки в єврокубки дістануться найкращим командам у рейтингу організації. Це відбудеться лише, якщо чемпіонати не дограють через пандемію.

Нині майже всі футбольні чемпіонати Європи припинені через пандемію, і в багатьох досі немає ясності щодо можливого догравання.

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Якщо чемпіонати доведеться зупинити остаточно, УЄФА може роздати путівки в Лігу чемпіонів та Лігу Європи на основі рейтингу організації, а не положення команд у таблицях внутрішніх чемпіонатів.

За таким сценарієм, за бортом Ліги чемпіонів виявиться міланський Інтер, який посідає третє місце у Серії А. Проте у турнірі зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал, що посідають п’яте та дев’яте місце в АПЛ.



















Зоря пролітає повз ЛЧ: УЄФА може відібрати у єврокубки за своїм рейтингом / 5 фотографий

Також луганська Зоря, яка нині йде другою в УПЛ, опиниться за бортом кваліфікації ЛЧ, а її місце займе київське Динамо. Зоря у рейтингу УЄФА йде на 113-й сходинці, а кияни – 25-і.

Раніше стало відомо, що німецьку Бундеслігу можуть відновити на початку травня.

Джерело: La Repubblica