Замість манекенів: у Сеулі трибуни стадіонів заповнили секс-ляльками

Як покращити атмосферу на стадіоні в нинішніх умовах, коли футбол відбувається без глядачів, знають у Південній Кореї.

Південнокорейський футбольний клуб Сеул перед матчем проти Кванджу (1:0) помилково заповнив порожній стадіон секс-ляльками у натуральну величину замість манекенів, які використовують для одягу у магазинах.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL — Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020

Казус помітили телеглядачі, які швидко вказали на невідповідність. Деякі манекени тримали плакати, що рекламують місцевий магазин для дорослих.

ФК Сеул вибачився за такий курйоз у соцмережах, зазначивши, що ці манекени є преміум-класу, а не секс-ляльками. Пізніше у клубі зізналися, що ляльки на трибунах надійшли від постачальника секс-іграшок.

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Чемпіонат Південної Кореї після паузи, яка пов’язана з пандемією коронавірусу, відновили 9 травня.

До речі, дружина футболіста Валенсії станцювала йому стриптиз, а потім вручила швабру.