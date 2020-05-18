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Факти / Спорт

Замість манекенів: у Сеулі трибуни стадіонів заповнили секс-ляльками

Як покращити атмосферу на стадіоні в нинішніх умовах, коли футбол відбувається без глядачів, знають у Південній Кореї.

Південнокорейський футбольний клуб Сеул перед матчем проти Кванджу (1:0) помилково заповнив порожній стадіон секс-ляльками у натуральну величину замість манекенів, які використовують для одягу у магазинах.

Казус помітили телеглядачі, які швидко вказали на невідповідність. Деякі манекени тримали плакати, що рекламують місцевий магазин для дорослих.

ФК Сеул вибачився за такий курйоз у соцмережах, зазначивши, що ці манекени є преміум-класу, а не секс-ляльками. Пізніше у клубі зізналися, що ляльки на трибунах надійшли від постачальника секс-іграшок.

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Чемпіонат Південної Кореї після паузи, яка пов’язана з пандемією коронавірусу, відновили 9 травня.

До речі, дружина футболіста Валенсії станцювала йому стриптиз, а потім вручила швабру.

Джерело: ВВС

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