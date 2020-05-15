Криштіану цілується краще: фанати розкритикували поцілунок Мессі з дружиною у кліпі

Форвард каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі і його дружина Антонелла Ракуццо приєдналися до зйомок кліпу пуерториканського музиканта Residente на композицію Antes Que El Mundo Se Acabe.

Протягом всього відео показано, як цілуються закохані з усього світу. Всього у кліпі 113 поцілунків. Є також дві пари з України.

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Окрім Мессі у зйомках кліпу взяли участь форвард туринського Ювентуса Пауло Дібала зі своєю дівчиною, боксер Сауль Альварес з дружиною, актриса Зої Салдана з чоловіком, співак Ріккі Мартін з чоловіком, актор Бен Аффлек та актриса Ана де Армас.

На момент написання новини кліп Residente на YouTube подивилося 3,02 млн разів.

Чимало футбольних уболівальники здивувалися, коли побачили у відеокомпозиції Мессі, який зазвичай вкрай стримано проявляє емоції, а тут дав волю почуттям. Деякі залишили незадоволені коментарі.

— Хто знімав це? Маттео чи Тьяго (Ред. сини Мессі)? Жах який, це було все одно, що побачити своїх батьків за поцілунком. Жесть. Мессі, що за фігня?

— Мене нудить після відео з поцілунком Мессі.

— Мессі що, ніколи до цього не цілував свою дружину? Що це?

— Фанати Роналду зараз такі: Кріштіану вміє цілуватися краще, ніж Мессі.

Нагадємо, Ліонель Месcі змінив імідж після повернення до тренувань.

Фото: Antonela Roccuzzo