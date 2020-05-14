Дружина футболіста Валенсії станцювала йому стриптиз, а потім вручила швабру

Дружина футболіста Валенсії Есек’єля Гарая Тамара Горра має вдосталь вільного часу під час карантину. Дівчина разом із чоловіком записує жартівливі відео для соцмережі TikTok.

У ролику Тамара під пісню Джорджа Майкла Careless Whisper спокусливо танцює перед чоловіком у шовковій сукні. Потім вона спускає бретельку, знімає сукню та оголена з дверей манить Есек’єля.

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Коли аргентинець підходить до дружини, вона вручає йому відро та швабру, щоб помити підлогу. У фіналі відео Есек’єль виглядає розчарованим.

— 100-відсоткова впевненість, – підписала відео Тамара.

Ролик у TikTok подивилися вже майже 40 тис. користувачів.

Аргентинець захищає кольори Валенсії з 2016 року. Раніше Гарай виступав за мадридський Реал, Расинг з Сантандера, російський Зеніт та португальську Бенфіку.

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