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Факти / Спорт

Covid-19 не вплине на запуск турніру Ліга конференцій – Чеферін

УЄФА планує із сезону-2021/22 організувати ще один клубний турнір – Лігу конференцій, попри ситуацію, що склалася через пандемію Covid-19.

— Ми, безумовно, це зробимо. І ми не будемо його відкладати, – сказав президент УЄФА Александер Чеферін в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

У вересні 2019 року УЄФА ухвалив рішення організувати турнір Ліга конференцій із сезону-2021/22.

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На груповому етапі Ліги конференцій зіграють 32 команди, що будуть розділені на вісім груп. Переможці квартетів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, команди, що посядуть другі місця, зустрінуться у стикових матчах за вихід у плей-оф з клубами, що стали третіми на груповому етапі Ліги Європи. Переможець турніру отримає можливість в наступному сезоні зіграти у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розглядає можливість дограти Лігу чемпіонів на нейтральних полях.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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