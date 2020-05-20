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Факти / Спорт

У колишнього футболіста київського Динамо виявили Covid-19

Колишній захисник київського Динамо Бетао, який нині захищає кольори бразильського клубу Аваї із Флоріанополіса, здав позитивний тест на коронавірус.

Симптоми у спортсмена проявилися після спілкування із футболістом Сан-Пауло, у якого пізніше теж діагностували Covid-19.

— Мій тест був позитивним, у мене був вірус, але зараз я вже одужав. У мене був головний біль та застуда. Я пробув вдома 30 днів, щоб не поширювати вірус. Спершу я думаю, що це не коронавірус, а звичайний грип, – розповів Бетао.

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36-річний бразилець виступав за Динамо з 2008 по 2013 рік, а також повертався у київський клуб у 2015 році.

Бетао

Фото: Divulgação/Avaí

Нагадаємо, колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун розповів про жахливу ситуацію з коронавірусом у Бразилії, що змусила його покинути країну.

Джерело: Diário do Peixe

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