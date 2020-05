Збірна Італії виграла чемпіонат Європи з кіберфутболу

У фіналі першого Євро-2020 з кіберфутболу збірна Італії обіграла Сербію.

Турнір за участю 55 національних асоціацій УЄФА проводили на платформі Football PES 2020 на Playstation 4.

Формат турніру нагадував формат Євро-2020 з відбірковим етапом та фінальним турніром.

За італійську команду виступали геймери AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan і Genoa_Npk02. На груповому етапі турніру Скуадра Адзурра програла лише одну гру, в 1/4 фіналу здолала Ізраїль, а у півфіналі перемогла збірну Франції. У вирішальному матчі команда Італії завдала поразки сербам у серії до трьох перемог – 3:1.

WE’VE DONE IT!

The @eNazionaleFIGC are the UEFA #eEuro2020 champions!

@TIM_vision @TIM_Official pic.twitter.com/0p3CMG9l5S

— Italy (@azzurri) May 24, 2020