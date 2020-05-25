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Збірна Італії виграла чемпіонат Європи з кіберфутболу

У фіналі першого Євро-2020 з кіберфутболу збірна Італії обіграла Сербію.

Турнір за участю 55 національних асоціацій УЄФА проводили на платформі Football PES 2020 на Playstation 4.

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Формат турніру нагадував формат Євро-2020 з відбірковим етапом та фінальним турніром.

За італійську команду виступали геймери AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan і Genoa_Npk02. На груповому етапі турніру Скуадра Адзурра програла лише одну гру, в 1/4 фіналу здолала Ізраїль, а у півфіналі перемогла збірну Франції. У вирішальному матчі команда Італії завдала поразки сербам у серії до трьох перемог – 3:1.


Призовий фонд Євро-2020 становив €100 тис. Суму поділили між чвертьфіналістами, а €40 тис. – отримали чинні чемпіони.

До речі, всі футболісти туринського Ювентуса здали негативні тести на Covid-19.

Фото: Dreamstime

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