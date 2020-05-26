Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов дав добро на проведення матчів чемпіонату України з футболу та Кубка України вже з 30 травня.

— Великий футбол повертається в Україну! Щойно спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ та Кубка України з 30 травня.

Велике спасибі міністру, заступнику міністра і головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку та колегам з УАФ, котрі доклали зусиль для якнайшвидшого відновлення змагань, – написав у Facebook президент УАФ Андрій Павелко.