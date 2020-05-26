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Факти / Спорт

У МОЗ підтвердили можливість відновлення матчів УПЛ з 30 травня

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов дав добро на проведення матчів чемпіонату України з футболу та Кубка України вже з 30 травня.

— Великий футбол повертається в Україну! Щойно спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що МОЗ дозволив проведення матчів УПЛ та Кубка України з 30 травня.

Велике спасибі міністру, заступнику міністра і головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку та колегам з УАФ, котрі доклали зусиль для якнайшвидшого відновлення змагань, – написав у Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

На момент зупинки УПЛ у березні команди встигли зіграти 23 тури. Календар матчів чемпіонату стане відомий незабаром.

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В УПЛ залишилося зіграти ще дев’ять турів. На момент зупинки чемпіонату лідером є донецький Шахтар. Другу сходинку посідає луганська Зоря, а київське Динамо йде третім.

До речі, в АПЛ дозволили проводити повноцінні контактні тренування у групах.

Джерело: Андрій Павелко

Фото: Dreamstime

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