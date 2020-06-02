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Факти / Спорт

П’ять футболістів Барселони перехворіли на коронавірус

П’ять футболістів каталонської Барселони та два члени технічної команди клубу перехворіли на коронавірус.

Каталонське радіо RAC1 повідомило, що позитивні результати на Covid-19 були виявлені ще у березні під час першої хвилі тестів.

Інфіковані вірусом працівники та гравці клубу перенесли захворювання без симптомів. Нині вони повністю одужали та повернулися до тренувань та роботи.

Перш ніж повернутися до занять на тренувальному полі, блаугранас кілька тижнів тому здали ПЛР-тести на коронавірус. Усі результати були негативними.

Зустріч із міністром

У вівторок, 2 червня, міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла зустрінеться у відеоформаті з капітанами чотирьох клубів Ла Ліги – Ліонелем Мессі (Барселона), Серхіо Рамосом (Реал Мадрид), Коке (Атлетіко Мадрид) та Даніелем Парехо (Валенсія).

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Ілла хоче дізнатися з перших вуст про враження футболістів за дев’ять днів, перш ніж в Іспанії відновиться чемпіонат.

Коли відновиться Прімера?

29 травня стало відомо, що Ла Ліга поновиться матчем 28 туру Севілья – Бетіс, що відбудеться на арені Рамон Санчес Пісхуан 11 червня.

Підопічні Кіке Сетьєна 13 червня на виїзді зустрінуться з Мальоркою, а галактікос вдома приймуть Ейбар 14 червня.

Відомо, що Реал не дограватиме сезон на рідному Сантьяго Бернабеу. Клуб ухвалив рішення провести решту матчів на стадіоні Альфредо Ді Стіфано, на якому грає резервна команда вершкових – Кастілья. На Бернабеу нині триває реконструкція спортивної споруди.

Турнірну таблицю чемпіонату Іспанії очолює Барселона, яка має в активі 58 очок. Другу сходинку посідає Реал (56), Севілья (47) йде третьою. У зоні вильоту знаходяться Мальорка, Леганес та Еспаньйол.

Джерело: RAC1

Фото: Dreamstime

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