П’ять футболістів каталонської Барселони та два члени технічної команди клубу перехворіли на коронавірус.

Каталонське радіо RAC1 повідомило, що позитивні результати на Covid-19 були виявлені ще у березні під час першої хвилі тестів.

Інфіковані вірусом працівники та гравці клубу перенесли захворювання без симптомів. Нині вони повністю одужали та повернулися до тренувань та роботи.

Перш ніж повернутися до занять на тренувальному полі, блаугранас кілька тижнів тому здали ПЛР-тести на коронавірус. Усі результати були негативними.

Зустріч із міністром

У вівторок, 2 червня, міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла зустрінеться у відеоформаті з капітанами чотирьох клубів Ла Ліги – Ліонелем Мессі (Барселона), Серхіо Рамосом (Реал Мадрид), Коке (Атлетіко Мадрид) та Даніелем Парехо (Валенсія).

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Ілла хоче дізнатися з перших вуст про враження футболістів за дев’ять днів, перш ніж в Іспанії відновиться чемпіонат.

Коли відновиться Прімера?