П’ять футболістів каталонської Барселони та два члени технічної команди клубу перехворіли на коронавірус.
Каталонське радіо RAC1 повідомило, що позитивні результати на Covid-19 були виявлені ще у березні під час першої хвилі тестів.
Інфіковані вірусом працівники та гравці клубу перенесли захворювання без симптомів. Нині вони повністю одужали та повернулися до тренувань та роботи.
TOGETHER AGAIN. pic.twitter.com/IBnpOVq5tN
— FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) June 1, 2020
Перш ніж повернутися до занять на тренувальному полі, блаугранас кілька тижнів тому здали ПЛР-тести на коронавірус. Усі результати були негативними.
Зустріч із міністром
У вівторок, 2 червня, міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла зустрінеться у відеоформаті з капітанами чотирьох клубів Ла Ліги – Ліонелем Мессі (Барселона), Серхіо Рамосом (Реал Мадрид), Коке (Атлетіко Мадрид) та Даніелем Парехо (Валенсія).
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Ілла хоче дізнатися з перших вуст про враження футболістів за дев’ять днів, перш ніж в Іспанії відновиться чемпіонат.
Коли відновиться Прімера?
29 травня стало відомо, що Ла Ліга поновиться матчем 28 туру Севілья – Бетіс, що відбудеться на арені Рамон Санчес Пісхуан 11 червня.
Підопічні Кіке Сетьєна 13 червня на виїзді зустрінуться з Мальоркою, а галактікос вдома приймуть Ейбар 14 червня.
Kick-off times (CET) for Matchday 28 of #LaLigaSantander 2019/20.
#BackToWin pic.twitter.com/5iGvR6BQ6j
— LaLiga English (@LaLigaEN) May 31, 2020
Відомо, що Реал не дограватиме сезон на рідному Сантьяго Бернабеу. Клуб ухвалив рішення провести решту матчів на стадіоні Альфредо Ді Стіфано, на якому грає резервна команда вершкових – Кастілья. На Бернабеу нині триває реконструкція спортивної споруди.
Турнірну таблицю чемпіонату Іспанії очолює Барселона, яка має в активі 58 очок. Другу сходинку посідає Реал (56), Севілья (47) йде третьою. У зоні вильоту знаходяться Мальорка, Леганес та Еспаньйол.
Джерело: RAC1