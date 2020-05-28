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Факти / Спорт

АПЛ повернеться матчем Манчестер Сіті — Арсенал – дата

Поточний сезон англійської Прем’єр-ліги мають відновити з 17 червня. У цей день зіграють два матчі Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед та Манчестер Сіті – Арсенал.

Наступні матчі туру дограють 19-21 червня.

Наразі клуби продовжують обговорення нюансів повернення чемпіонату Англії на спеціальному засіданні.

Відомо, що такий вибір матчів для рестарту обумовлений тим, щоб вирівняти кількість зіграних матчів для всіх команд. Нині в Астон Вілли, Шеффілд Юнайтед, Манчестер Сіті та Арсенала 28 матчів в активі, тоді як у решти команд – 19.

Гвардиола Манчестер Сити

Фото: Dreamstime

В поточному сезоні АПЛ залишилося зіграти 92 матчі. Всі футболісти та персонал проходитимуть тестування на Covid-19 двічі на тиждень. Ті, хто отримають позитивні результату тесту, повинні самоізолюватися на сім днів. Наразі в АПЛ провели 2 752 тести на наявність коронавірусної інфекції, серед яких у дванадцяти осіб результат виявився позитивним.

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АПЛ призупинили 13 березня через пандемію коронавірусу. Після рестарту поточного розіграшу всі матчі відбуватимуться за закритими дверима.

У середу, 27 травня, клуби одноголосно ухвалили рішення відновити повноцінні контактні тренування.

Очолює турнірну таблицю АПЛ Ліверпуль, який випереджає Сіті на 25 пунктів. Для першої за 30 років перемоги в АПЛ червоним залишилося здобути шість очок. У зоні вильоту знаходяться Борнмут, Норвіч Сіті та Астон Вілла.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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