Національна асоціація гонок серійних автомобілів (NASCAR) тимчасово дискваліфікувала пілота команди Chip Gannasi Racing Кайла Ларсона за расистське висловлювання під час віртуальної гонки.

Під час прямої трансляції на платформі Twich 27-річний гонщик звернувся до одного з учасників, використавши расистське слово.

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Асоціація також зобов’язала Ларсона пройти тренінг з толерантності.

А ось команда Chip Gannasi Racing відсторонила Ларсона без збереження заробітної плати.

— Ми вкрай розчаровані тим, що Ларсон сказав вчора ввечері під час віртуальної гонки. Слова, які він вибрав, є образливими та неприпустимими. Ми вирішили позбавити Ларсона зарплати на час розгляду цієї ситуації, – йдеться у заяві команди.

Ларсон вибачився за свій вчинок, заявивши, що припустився помилки.

— Цьому немає виправдання, я не був вихований таким чином, мені дуже шкода мою сім’ю, друзів, партнерів, NASCAR та особливо афроамериканське співтовариство. Я просто хочу, щоб ви всі знали, як мені шкода, – сказав Ларсон.

Ларсон виступає у вищому дивізіоні NASCAR з 2013 року. На його рахунку шість перемог. Сезон-2020 призупинили через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, організатори дев’ятого етапу Формули-1 Гран-прі Канади оголосили про те, що змушені перенести гонку через пандемію коронавірусу.