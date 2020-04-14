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Факти / Спорт

Пілота NASCAR тимчасово відсторонили за расизм під час віртуальної гонки

Національна асоціація гонок серійних автомобілів (NASCAR) тимчасово дискваліфікувала пілота команди Chip Gannasi Racing Кайла Ларсона за расистське висловлювання під час віртуальної гонки.

Під час прямої трансляції на платформі Twich 27-річний гонщик звернувся до одного з учасників, використавши расистське слово.

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Асоціація також зобов’язала Ларсона пройти тренінг з толерантності.

А ось команда Chip Gannasi Racing відсторонила Ларсона без збереження заробітної плати.

— Ми вкрай розчаровані тим, що Ларсон сказав вчора ввечері під час віртуальної гонки. Слова, які він вибрав, є образливими та неприпустимими. Ми вирішили позбавити Ларсона зарплати на час розгляду цієї ситуації, –  йдеться у заяві команди.

Ларсон вибачився за свій вчинок, заявивши, що припустився помилки.

— Цьому немає виправдання, я не був вихований таким чином, мені дуже шкода мою сім’ю, друзів, партнерів, NASCAR та особливо афроамериканське співтовариство. Я просто хочу, щоб ви всі знали, як мені шкода, – сказав Ларсон.

Ларсон виступає у вищому дивізіоні NASCAR з 2013 року. На його рахунку шість перемог. Сезон-2020 призупинили через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, організатори дев’ятого етапу Формули-1 Гран-прі Канади оголосили про те, що змушені перенести гонку через пандемію коронавірусу.

Джерело: ESPN

Фото: Dreamstime

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